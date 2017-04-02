27 квітня на Арені «Львів» відбудеться Весняний Діловий Форум
ПРОГРАМА
ВЕСНЯНИЙ ДІЛОВИЙ ФОРУМ
27 – 28 КВІТНЯ 2017 року.
27 КВІТНЯ Арена «Львів»
Час
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників, гостьова кава.
10.00 – 10.10 Вступне слово організатора Форуму Володимира Глащенкова
10.10-10.20 Вступне слово голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки
10.20 – 10.30 Вступне слово голови львівського міського голови Андрія Садового
10.30 – 12.15 Еспертні погляди на економіку України в середньостроковій перспективі:
Шевкі Окунер – директор офісу ЄБРР в Україні;
Олена Білан – експер Дрегон Кепітал;
VoxUkraine – експер
12.15 – 12.45 Кава – перерва
12.45 – 13.15 Стан фінансового сектору України
Роман Шпек – старший радник Альфа Банк
Представник НБУ
Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Модерує Глащенков В.О
13.15 – 13.45 Україна як локація для інвестицій
Роман Матис – керівник департаменту інвестицій у Львівській обласній державній
адміністраціії
Керівник компанії інвестора, яка розпочала свою діяльність на Львівщині
13.45 – 14.30 Ланч та неформальне спілкування
14.30 – 16.00 Людський капітал України – реальний стан справ та експертні дослідження даного
сектору
Модерує – Максим Немеш, директор з маркетингу rabota.ua
Тетяна Унковська – Професор Київського Національного Економічного Університету
Ірина Гнутова – Керівник Служби управління персоналом Міістерства регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ. Експерт робочої групи Реформа державного управління
Денис Бродський – незалежний директор, член Ради директорів «Нової Пошти», радник
по питаннях управління персоналом і розвитку організацій;
Мар'яна Кондзелка, директор Видавництва "Ірбіс Комікси"
16.00 – 17.15 Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній
Модерує – Степан Ревич, парнер «Nexia DK»
Олена Вовк – власниця компанії «Ензим»
Олександр Громика – Президент Української асоціації виробників
17.15 – 17.20 Завершення офіційної частини першого дня Весняного Ділового Форуму
18.30 – 21.00 Afterparty в готелі Цитадель
28 КВІТНЯ Літня тераса Готелю “Citadel Inn” Hotel & Resort м. Львів, вул. Грабовського, 11
(участь лише для зареєстрованих учасників Весняного Ділового Форуму)
9.30 – 10.00 Гостьова кава, неформальне спілкування
10.00 – 11.45 Бізнес – сніданок з Спілкою Українських Підприємців (СУП)
11.45 – 12.00 Офіційне завершення Весняного Ділового Форуму.