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27 квітня на Арені «Львів» відбудеться Весняний Діловий Форум

02.04.2017 | Анонси

ПРОГРАМА

ВЕСНЯНИЙ ДІЛОВИЙ ФОРУМ

27 – 28 КВІТНЯ 2017 року.

27 КВІТНЯ Арена «Львів»

Час

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників, гостьова кава.

10.00 – 10.10 Вступне слово організатора Форуму Володимира Глащенкова

10.10-10.20 Вступне слово голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки

10.20 – 10.30 Вступне слово голови львівського міського голови Андрія Садового

10.30 – 12.15 Еспертні погляди на економіку України в середньостроковій перспективі:

Шевкі Окунер – директор офісу ЄБРР в Україні;

Олена Білан – експер Дрегон Кепітал;

VoxUkraine – експер

12.15 – 12.45 Кава – перерва

12.45 – 13.15 Стан фінансового сектору України

Роман Шпек – старший радник Альфа Банк

Представник НБУ

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Модерує Глащенков В.О

13.15 – 13.45 Україна як локація для інвестицій

Роман Матис – керівник департаменту інвестицій у Львівській обласній державній

адміністраціії

Керівник компанії інвестора, яка розпочала свою діяльність на Львівщині

13.45 – 14.30 Ланч та неформальне спілкування

14.30 – 16.00 Людський капітал України – реальний стан справ та експертні дослідження даного

сектору

Модерує – Максим Немеш, директор з маркетингу rabota.ua

Тетяна Унковська – Професор Київського Національного Економічного Університету

Ірина Гнутова – Керівник Служби управління персоналом Міістерства регіонального

розвитку, будівництва та ЖКГ. Експерт робочої групи Реформа державного управління

Денис Бродський – незалежний директор, член Ради директорів «Нової Пошти», радник

по питаннях управління персоналом і розвитку організацій;

Мар&#39;яна Кондзелка, директор Видавництва &quot;Ірбіс Комікси&quot;

16.00 – 17.15 Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній

Модерує – Степан Ревич, парнер «Nexia DK»

Олена Вовк – власниця компанії «Ензим»

Олександр Громика – Президент Української асоціації виробників

17.15 – 17.20 Завершення офіційної частини першого дня Весняного Ділового Форуму

18.30 – 21.00 Afterparty в готелі Цитадель

28 КВІТНЯ Літня тераса Готелю “Citadel Inn” Hotel &amp; Resort м. Львів, вул. Грабовського, 11

(участь лише для зареєстрованих учасників Весняного Ділового Форуму)

9.30 – 10.00 Гостьова кава, неформальне спілкування

10.00 – 11.45 Бізнес – сніданок з Спілкою Українських Підприємців (СУП)

11.45 – 12.00 Офіційне завершення Весняного Ділового Форуму.

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