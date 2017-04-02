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3 квітня на Львівщині відбудеться відкриття тепличного комплексу компанії «Галіція Грінері»

02.04.2017 | Анонси

У понеділок, 3 квітня, у місті Буськ відбудеться відкриття наступної черги тепличного комплексу компанії «Галіція Грінері».

Про це повідомляє  Гал-info.

ТзОВ «Галіція Грінері»  – компанія із 100%-ми іноземними інвестиціями (Нідерланди). У 2015 році завершено будівництво першої черги теплиці, де вирощують листовий салат різних видів за технологією сухої гідропоніки. ТзОВ “Галіція Грінері” єдине підприємство в Україні, яке вирощує салат за такою технологію.

Відкриття наступної черги тепличного комплексу дозволить компанії розширити асортимент та залучити додаткові кошти іноземних інвестицій.

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