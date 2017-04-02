3 квітня на Львівщині відбудеться відкриття тепличного комплексу компанії «Галіція Грінері»
02.04.2017 | Анонси
У понеділок, 3 квітня, у місті Буськ відбудеться відкриття наступної черги тепличного комплексу компанії «Галіція Грінері».
Про це повідомляє Гал-info.
ТзОВ «Галіція Грінері» – компанія із 100%-ми іноземними інвестиціями (Нідерланди). У 2015 році завершено будівництво першої черги теплиці, де вирощують листовий салат різних видів за технологією сухої гідропоніки. ТзОВ “Галіція Грінері” єдине підприємство в Україні, яке вирощує салат за такою технологію.
Відкриття наступної черги тепличного комплексу дозволить компанії розширити асортимент та залучити додаткові кошти іноземних інвестицій.