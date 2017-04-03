Турецькі компанії зацікавилися Львівщиною
Їх цікавить, насамперед, інфраструктура і дорожнє господарство.
Про це повідомила Варіанти.
Зокрема, 31 березня представники турецьких компаній “Онур Конструкціон Інтерненешнл” та Zeeland Shipping під час зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою наголосили, що планують інвестувати у новий бізнес на Львівщині.
Зокрема, інвесторів цікавлять вугільна галузь, інфраструктура і дорожнє господарство.
“Маємо намір розширяти чинний бізнес в Україні та інвестувати у новий. Зараз працюємо над проектом, що пов’язаний з інфраструктурою та транспортом. Крім того, ми зацікавлені вашими вуглевидобувними кар’єрами та співпрацею у сфері ІТ-технологій і освітній галузі”, – заявив представник турецьких компаній Еркан Їлдирим.
За словами Олега Синютки, важливими проектами для реалізації у сфері інфраструктури, є будівництво концесійної дороги, що проходить територією області, та продовження вузької колії з Європи до Львова.
Зазначимо, компанія “Онур” є підрядником багатьох ремонтних робіт із будівництва доріг на Львівщині.