З Вроцлава у Львів можна долетіти за низькою ціною
03.04.2017 | Новини
У два боки можна купити квитки Львів – Вроцлав – Львів за 410 грн.
Як повідомляє Depo.Львів з посиланням на lowcostavia .
Авіаквитки Вроцлав – Львів можна купити за 131 грн, Львів – Вроцлав – за 279 грн. У два боки можна купити квитки Львів – Вроцлав – Львів за 410 грн.
Схоже, що на сайті Wizz Air тимчасова помилка і на деякі рейси Вроцлав – Львів вартістю 379 грн не нараховується адміністративний збір і ціна виходить 131 грн! 131 гривня за авіаквиток Вроцлав – Львів. За найнижчою ціною є квитки у січні – березні 2018 року.