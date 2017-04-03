Львів’янки вибороли дві медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03.04.2017 | Новини
Днями на на килимах «Arena Savaria» у місті Сомбатгеї, Угорщина, завершився чемпіонат Європи з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років (U 23).
Інформує Дивись.info.
Як повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, збірна команда України на змаганнях виборола п’ять медалей.
Дві із них у скарбничку збірної принесли представниці Львівщини. Так, у свої вагових категоріях перше місце здобула Тетяна Кіт, Оксана Гергель виявилася третьою.