Художник з Прикарпаття представив свої полотна на виставці у Львові
У Національному музеї імені Андрея Шептицького, що у Львові по вулиці М. Драгоманова, 42, відкрили виставку художника Юрія Лесюка “Малярство”, присвячену 70-річчю від дня народження митця.
Про це повідомляє кореспондент Leopolis.news.
Здебільшого малярські полотна митця – це данина малій Батьківщині, рідному селу Ковалівці, що в Коломийському районі. Більшість картин автора – це жанрові сцени з життя та побуту краян. Тут переплітаються народна пісня, звичаї і народний одяг, музика.
Подеколи роботи митця наповнені гротеском, оптимістичним гумором. Художник стверджує істину вічної незнищенності краси рідного краю та її життєдайності.
Юрій Лесюк – лауреат обласної премії ім. Івана Труша в номінації “Образотворче мистецтво”, заслужений художник України, завідувач відділу живопису Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. Івана Труша.
Він автор 12 персональних виставках у музеях Києва, Львова, Івано-Франківська, Коломиї, а також у Канаді, США.