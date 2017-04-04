26 квітня у Києві відбудеться семінар для підприємців – «Формула компанії: бізнес-тренди в управлінні продажами і персоналом у 2017 році»
26 квітня Готель «Хрещатик» м. Київ, вул. Хрещатик, 14 відбудеться безкоштовний семінар для підприємців – “Формула компанії: бізнес-тренди в управлінні продажами і персоналом у 2017 році”.
Це 7 годин практики в абсолютно новому форматі: доповіді, майстер-класи та мітінг поїнти у перервах.
9 топових спікерів зі всієї України поділяться секретами ефективних продажів та створення зіркової команди працівників.
Дізнайтесь як:
- керувати продажами у вашій компанії,
- контролювати роботу і системно розкривати потенціал співробітників,
- збільшити кількість клієнтів без зайвих витрат,
- основні тренди в управлінні бізнесом.
Новий унікальний формат практичної роботи за участі 9-ти топових спікерів зі Львова та Києва, серед яких :
- Дмитро Суслов – 1С-Бітрікс, директор українського офісу
тема доповіді : «Стійке лідерство або боротьба за виживання? 5 трендів управління бізнесом, що дають конкурентну перевагу прямо зараз»;
- Антон Воронюк – WebPromoExperts, керівник академії
тема доповіді : «Кейси збільшення продажів через соцмережі та розсилку сегментації з CRM»;
- Оксана Долгова – BogushTime, експерт з тайм-менеджменту
тема доповіді : «Тайм-менеджмент керівника: як встигнути все (практика)»
- Кирило Куницький – Школа системного бізнесу «Бізнес-Конструктор», засновник, експерт по систематизації бізнесу ,
тема доповіді : «Розвиток команди: як системно розкривати потенціал співробітників»
- Олексій Карчевський – StreamTelecom, засновник,
тема доповіді :«Можливості використання SIP-телефонії в «Бітрікс24»
Дізнайтесь основні інструменти впливу на ваших працівників, навчіться ефективно керувати своїм часом та дистанційно стежити за всіма процесами компанії. Відкрийте для себе всі секрети продажів клієнтам і більше ніколи їх не втрачайте.
Участь у семінарі безкоштовна, реєструйтеся за посиланням https://business.1c-bitrix.ua/spring2017/kyiv-april/?utm_source=facebook&utm_medium=ria_ukraina&utm_campaign=seminar&utm_content=26.04.17
За додатковою інформацією звертайтесь за тел:0971577283 Дудич Оксана