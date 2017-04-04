За рівнем зарплати Львівщина лише 10-та в Україні
Державна служба статистики оприлюднила дані про середній рівень зарплати за регіонами України. Другий місяць поспіль Львівська область займає в цьому рейтингу 10-те місце.
Інформує Рідна країна.
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника на Львівщині в лютому становила 5469 грн (це показник брутто). В Україні – 6209 грн.
Більше, ніж на Львівщині, отримують мешканці таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської та м. Києва. Цікаво, що на Закарпатті середня зарплата лише на 49 грн менша, ніж на Львівщині.
До речі, у грудні 2016 року середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника у Львівській області становила 5623 грн (в Україні – 6475 грн).