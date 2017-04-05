Бліц – опитування від журналу РІА-Україна «Успішна жінка. Яка вона?»
Успішна жінка — яка вона? Які критерії успішності сьогодні? Що потрібно для того, щоб стати успішною і чому не всі можуть цього досягти? Відомі чоловіки розповіли журналу РІА-Україна про своє уявлення, якою повинна бути успішна жінка.
Сергій Мартьянов
Мені дуже прикро усвідомлювати той факт, що ми живемо у вік «опацанівших» жінок і «оголубівших» чоловіків. Я вважаю: успішна жінка – це в першу чергу хороша дружина та любляча мама, а вже потім можна говорити про якісь кар’єрні здобутки. Ви запитаєте: а як цього досягнути? Все дуже просто: потрібно відновити у собі жіночність, і, повірте, мова тут не йде про «губки качечкою» чи «сідниці м’ячиком», а про ті справжні цінності, закладені Богом у жіночу сутність. Дуже хочеться, щоб ситуація у суспільстві змінилася і, як наслідок, побільшало жіночних жінок, а біля них і справжніх чоловіків.
Володимир Андрієвський
Для мене успішна жінка – це та, яка перш за все отримує задоволення від життя. Вона знає, чого хоче, і досягає поставлених цілей. Успішна жінка реалізована і як мама, і як господиня, і як творча особистість (спеціально не хочу казати слова «підприємець», або «бізнесвумен», бо все це прояви творчості у тому чи іншому сенсі). Для мене успішна жінка – усміхнена леді, яка впевнено крокує життям.
Євген Тєрєхов
Успішна Жінка – це та, яка вміє тримати руку на пульсі. Яка буде врівноважена, має витримку, комунікабельна, весела… Жінка – як дороге вино! Жінці треба часто говорити про те, що вона кохана і потрібна. Коли ВОНА знає, що її кохають і без неї не в змозі зробити багатьох речей, то відчуває свою важливість, місце та значення, що додає їй впевненості у собі. Нескладно відрізнити дівчину чи жінку, яка має собі пару, від тієї, в якої її нема. Перша набагато впевненіше крокує по вулиці й дозволяє собі навіть із деякою зверхністю реагувати на увагу інших чоловіків. І ніби показує: «Знаю, що гарна і неповторна, мені про це говорили». А самотня жінка (такою вона може почуватися через брак турботи, навіть маючи чоловіка) дуже чутлива до всякого роду проявів уваги, бо спрагла їх. У такій ситуації чоловік може легко втратити дружину, де буде велика частка саме його вини. Бо освідчення, зроблене ще під час пропозиції руки і серця, необхідно постійно повторювати і підтверджувати. Це ж бо не просто жіноча забаганка, а її психологічна потреба. Жінка повинна бути стильною, впевненою в собі, красивою, бажаною. У неї завжди присутні блиск в очах і мила усмішка. Успішність великою мірою залежить від самооцінки. Я можу навести декілька прикладів: 1. Успішна жінка не витрачає час даремно, засиджуючись у соціальних мережах, – вони потрібні їй тільки для спілкування з найважливішими людьми. Ну, й іноді для роботи. 2. У справжньої бізнес-леді є корисні звички, які допомагають їй досягати всього і ставати з кожним днем усе краще і краще. 3. Особистий простір необхідно кожному: чи то кабінет, чи то окрема кімната або година релаксації у ванній. Там бізнес-леді може розслабитися, прислухатися до себе і розпланувати наступний день. 4. Будь-якій жінці необхідна краща подруга, котрій довіряєш, як самій собі, і з якою можна обговорити все: від чоловіків до кар’єри. 5. В успішної дівчини є свої улюблені кафе і ресторани – вона знає, де кращі сніданки в місті й куди відправитися на вечерю з коханим. 6. Улюблений спосіб заварювання кави і бажані сорти чаю – також важливий аспект життя бізнесвумен. Вона знає кемекс або пуровер і вибирає тільки улюблений чай для повної насолоди. 7. Багато читати – це не данина моді, а життєва необхідність поважаючої себе жінки. Коли дівчина може підтримати розмову про літературу, це ознака не тільки інтелекту, але й успішності. А насамперед усе залежить від того, хто завжди поряд… хто почує, хто обійме, хто покохає і підтримає…
Андрій Ферцак
Мені пощастило, бо оточує багато красивих, стильних і успішних жінок. І знаєте, за час спілкування з ними я дещо зрозумів. Успіх жінки – це в першу чергу її впевненість у собі. Тільки ті жінки справді досягають успіху, які не сумніваються у своїх силах і впевнено йдуть до своєї цілі. Але важливо теж, щоб поруч був чоловік, який допомагає жінці повірити в себе. Чоловік, який дасть їй зрозуміти: вона найкрасивіша, найрозумніша і найелегантніша. Така жінка легко досягає успіху за будь-яких умов!
Ярослав Мончак
Успішна жінка – це та, котра не боїться засукати рукава і взятися за справу так, як не візьметься за неї неуспішна. Завжди подобалися у дамах самостійність, незалежність та цілеспрямованість. От тільки цілеспрямованість буває різна: хтось ставить перед собою цікаві цілі та досягає їх, а хтось чекає на принца, який усе «порішає» за жінку.
Назар Бійчук
Успішна жінка – реалізована жінка! А от реалізація її – це питання її цілей і таланту. Мама, яка має діток, дбає, аби в них розкривалися таланти, і таки вони розкриваються, ціною її затраченого часу, ціною її кар’єри – чи вона успішна?! Так! І то ще й як! Саме такими є її ціль і покликання. Чи жінка, котра використовує інтуїцію, навики, вміння в бізнесі та їй це приносить свої дивіденди, є успішна? Так! Адже використовує те, що в неї є інструментами її самої. І найголовніше – успішна жінка та, котра щаслива! В якої усмішка на обличчі й відчуття захисту.