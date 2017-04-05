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Львівщина налагоджує співпрацю із Республікою Словенія

05.04.2017 | Новини

У середу, 5 квітня, відбулася зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Наташею Прах.

Про це інформує Lviv.tv.

Сторони обговорили потенційні напрями співпраці Львівської області із Республікою Словенія у галузі сільського господарства, культури, туризму та охорони довкілля.

У ході розмови Олег Синютка представив  Львівщину як безпечний регіон для залучення інвестицій та ведення бізнесу і запросив ділові кола Словенії  до співробітництва.

Очільник Львівщини також привітав Наташу Прах із двадцятип’ятиліттям від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Словенія і подякував їй за послідовну позицію Словенії та особисто пані Посла у підтримці територіальної цілісності України.

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