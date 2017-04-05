Ватерполісти львівського “Динамо” взяли участь у толоці
У суботу, 1-го квітня, в сквері навколо Військового храму Стрітення Господнього, що на вулиці Клепарівській, відбулася толока, яку ініціювали активісти громадських організацій Львова.
Інформує Галичина спортивна.
За словами Віталія Свіщова, який є капітаном ватерпольної команди львівського «Динамо», ідея прибрати сквер до Пасхи народилася в партнерстві з іншими організаціями і активістами району, які опікуються воїнами АТО у Львові.
Цьогорічна толока у сквері навколо Військового храму Стрітення Господнього об’єднала активістів ГО «Громадська Надія», Благодійний фонд «Патріот-Львів», ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих», ГО «ЕКО-ZАХИСТ», Цивільного корпусу «Азов», УСУ АТО, ветеранів Афганістану, мешканців вулиць Ветеранів, Грекова і Клепарівської та народного депутата України Оксану Юринець. До акції долучились і гравці та тренери ватерпольної команди львівського «Динамо».
Учасниками толоки стали також активісти Національного корпусу, Спілки ветеранів АТО та ряду інших громадських організацій, які прибирали листя, чистили плити, монтували лавки, висаджували барвінок.
У підсумку територію не лише прибрали від листя та сміття, а й облаштували комфортний громадський простір: вздовж пішохідних доріжок встановлені лавки, висаджені кущі та дерева.
«Я щасливий, що багато людей долучилися до ініціативи проведення толоки, адже цей сквер саме зараз потребував опіки і трохи більшої уваги з нашого боку – необхідно було облаштувати публічний простір навколо Військового храму Стрітення Господнього.
Ми організували цей масовий захід, бо до недавнього часу даний сквер не був нікому цікавий, адже тут немає житлових забудов, однак нещодавно тут збудували військовий храм Стрітення Господнього, і наша ГО ініціювала облаштування громадського простору для парафіян.
Тепер львів’яни зможуть тут відпочивати, спілкуватися, відвідувати Службу Божу», – розповів один з організаторів акції, голова ГО «Громадська Надія», депутат Львівської міської ради, капітан ВК «Динамо» Віталій Свіщов.