Першим заступником голови ЛОР став Андрій Білоус
Першим заступником голови ЛОР замість Парасковії Дворянин став керівник фракції «Народний контроль» Андрій Білоус. За таке рішення під час позачергової сесії облради проголосували 55 депутатів.
Про це повідомляє Захід.нет
Андрія Білоуса на посаду першого заступника запропонував сам голова ЛОР Олександр Ганущин. Зараз Андрій Білоус є керівником фракції «Народного контролю» в облраді, головою депутатської комісії з питань екології ЛОР, а також помічником позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова. У 2006-2015 роках він був депутатом Львівської міськради.
Під час короткого обговорення Андрій Білоус сказав, що за фахом є журналістом і має чотирьох дітей. У відповідь на питання депутата з БПП Михайла Задорожного Андрій Білоус підтвердив, що мер Львова Андрій Садовий є хрещеним батьком його дочки Юстини.
На цьому ж засіданні депутати ЛОР звільнили з посади першої заступниці голови ЛОР депутатку «Самопомочі» Парасковію Дворянин. Під час свого звіту Парасковія Дворянин заявила, що на неї неодноразово чинили тиск і дорікали за те, що фракція «Самопомочі» неправильно голосує. Водночас депутат з фракції «Самопомочі» Роман Кізима заявив, що питання про призначення нового першого заступника голови ЛОР внесено з порушеннями, відтак фракція «Самопомочі» не братиме участі в голосуванні.
За підсумками таємного голосування кандидатуру Андрія Білоуса на посаду першого заступника голови ЛОР підтримали 55 депутатів. Ще 6 депутатів утрималися при голосуванні і 1 бюлетень визнано недійсним.