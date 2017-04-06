До Дня міста у Львові організували фотоконкурс
Найкращі світлини прикрашатимусь стенди у центрі міста. 5 квітня у Львові розпочався фотоконкурс “Це надихає”, приурочений уродинам міста.
Про це повідомляє “Справжня Варта” .
Щоб стати учасником конкурсу, слід мати реальний профіль у Фейсбуці та до 30 квітня на сторінці конкурсу опублікувати своє фото (мінімум 200-300 dpi) із написом «Це надихає» та хештегом #ДеньМістаНатхнення.
Визначатимуть переможців та кількістю вподобань. Улюбленцям публіки обіцяють цікаві подарунки, а світлини, які надихнуть спеціальне журі, опублікують у центрі міста на стендах. Вулична виставка тішитиме львів’ян та гостей міста упродовж травня.
Учасником конкурсу може стати людина будь-якого віку, статі чи місця реєстрації.
Єдина серйозна вимога — не публікувати у мережі фотографії дискримінаційного характеру, із елементами сепаратизму, міжнаціональної ворожнечі, із елементами порнографії та іншими порушеннями закону.
Нагадаємо, у Львові стартувало голосування за носіїв трьох міських титулів-2017.
Також у місті розквітла “Французька весна”.