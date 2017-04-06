У Львові відремонтують мури в саду собору св. Юра
06.04.2017 | Анонси
Комісія підтвердила аварійний стан об’єкту. Нещодавно експертна комісія здійснила обстеження частини муру Митрополичих садів у Львові та розробила проект протиаварійних заходів.
Про це повідомляє “Справжня Варта” ..
Провели такі заходи у зв’язку з обвалом частини муру між верхніми і нижніми садами біля собору св. Юра.
За словами керівника міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, було здійснено два обстеження, у якому взяли участь проектанти.
Фахівці відзначили ряд причин поганого стану муру. Втім, проект із першочергових протиаварійних робіт уже готовий, слід лише визначити необхідні кошти на ремонт та приступати до роботи.