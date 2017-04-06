Гонтарева заявила про відставку з посади голови НБУ
Сьогодні, 6 квітня, голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що пише заяву про відставку.
Таку заяву вона зробила біля свого будинку, де активісти провели акцію протесту з вимогою закриття російських банків в Україні, а також відставки Гонтаревої, повідомив «Обозреватель».
«Це (призначення нового голови НБУ) питання до Верховної Ради і президента. Я пишу заяву про відставку, а не призначаю нових голів НБУ», – заявила Гонтарева і додала, що їй не соромно за реформи, які відбулися за її керівництва.
«Мені не соромно ні за одну реформу, що я зробила. Читайте висновки міжнародних експертів», – додала очільниця НБУ.
У Нацбанку, в свою чергу, заявили, що Гонтарева ще не йде у відставку, а лише підтвердила свій намір.
«Заяву не написано, очільниця НБУ Валерія Гонтарева працює і виконує свої обов’язки. У спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона вчергове підтвердила свій намір з часом покинути посаду голови НБУ», – повідомили в прес-службі Нацбанку в четвер, 6 квітня, на запит агентства «Інтерфакс-Україна».
Там зазначили, що рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.
Зазначимо, інформація про відставку Гонтаревої поширювалася останнім часом дедалі частіше. Востаннє про це заявила нардеп Ірина Луценко, але в Нацбанку це одразу заперечили.
2 березня Гонтарева допустила можливість своєї відставки після підписання меморандуму між Україною та МВФ. Зрештою, меморандум таки підписали і 3 квітня МВФ виділив Україні черговий – четвертий за рахунком – транш у розмірі 1 млрд доларів.