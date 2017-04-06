За знущання над тваринами українцям загрожуватиме кримінальна відповідальність
06.04.2017 | Новини
В Україні посилять покарання за жорстоке поводження і знущання з тварин. Якщо досі кривдникам загрожував максимум лише штраф у розмірі 340 гривень, то вже скоро сума зросте до 8 тисяч гривень, а нещадних садистів кидатимуть за ґрати до восьми років.
Про це пише сайт ТСН.
Деякі українці ще не підозрюють, що їм потрібно буде відповідати за свої дії з тваринами. Верховна рада вже розглядає законопроект, який передбачує кримінальну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. Замість штрафу садистам загрожуватиме ув’язнення від 5 до 8 років.