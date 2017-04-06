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За знущання над тваринами українцям загрожуватиме кримінальна відповідальність

06.04.2017 | Новини

В Україні посилять покарання за жорстоке поводження і знущання з тварин. Якщо досі кривдникам загрожував максимум лише штраф у розмірі 340 гривень, то вже скоро сума зросте до 8 тисяч гривень, а нещадних садистів кидатимуть за ґрати до восьми років.

Про це пише сайт  ТСН.

Деякі українці ще не підозрюють, що їм потрібно буде відповідати за свої дії з тваринами.  Верховна рада вже розглядає законопроект, який передбачує кримінальну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. Замість штрафу садистам загрожуватиме ув’язнення від 5 до 8 років.

 

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