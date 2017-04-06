Львів отримав 9,5 млн грн на програму «Доступні ліки»
Депутати Львівської міської ради на сесії 6 квітня внесли зміни до міського бюджету Львова на 2017 рік.
За відповідну ухвалу проголосувало 35 депутатів, про це пише ZIK
Згідно із змінами до бюджету, Львів отримав з обласного бюджету 9,5 млн грн на відшкодування вартості лікарських засобів аптекам за урядовою програмою «Доступні ліки».
Крім того, депутати виділили з міського бюджету 4,5 млн на квітневі зарплати працівників стоматполіклінік.
Нагадаємо, Львівській області з Держбюджету виділили 32 млн 509 тис. 700 грн субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів аптекам за урядовою програмою «Доступні ліки».
На кожній аптеці, яка задіяна у програмі є вивіска “Доступні ліки”.
“Для ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви (МНН) діючої речовини ліків, відтак, лікарі не зможуть виписувати брендові медикаменти”, – розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак.
За її словами, 23 препарати пацієнт зможе отримати безкоштовно. На інші ж діятиме знижка від 5,9 грн до 500 грн. Провізор зобов’язаний сказати, які препарати є в аптеці, починаючи від найменшої ціни до найбільшої. Також в аптеці має бути реєстр цін, у якому вказано, скільки людина має заплатити, а держава — відшкодувати. Ці списки також матимуть лікарі — хворий вже у лікарні зможе побачити, який препарат йому підходить.