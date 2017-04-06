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Львів прийме «золотий» фінал Суперліги з волейболу

06.04.2017 | Новини

Вже завершилися всі матчі другого етапу Суперліги. За їх підсумками, перше та друге місце чемпіонату України з волейболу між собою розіграють львівські «Барком-Кажани» та харківський «Локомотив». Це протистояння пройде в рамках Золотого Фіналу Суперліги, який проходить в форматі плей-офф до трьох перемог.

Про це  повідомляє Львівський Портал. 

Час початку гри в суботу, 8 квітня, – 20:15, а в неділю, 9 квітня, матч стартує о 18:00.

Перші два матчі Фіналу прийме Львів 8 та 9 квітня. Обидва поєдинки традиційно пройдуть в Палаці спорту Галичина (Керченська, 8). Квиток на один матч вартує 20 гривень. Цікаво, що для людей пенсійного віку квиток коштуватиме 10 гривень (для цього потрібно мати при собі пенсійне посвідчення).

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