Театр на Сихові запрошує львів’ян на психологічну виставу
90 метрів білої тканини, музика від композиторів з різних куточків світу та глибокий зміст, – усе це очікує на кожного, хто завітає на виставу «Добраніч, мамо!» Режисерка та засновниця Наталія Меньшикова розповіла Tvoemisto.tv, чим театр на Сихові дивуватиме глядачів цього разу.
Інформує Tvoemisto.tv.
8-го квітня, напередодні свого півріччя, театр Domus запрошує львів’ян на виставу «Добраніч, мамо!». Режисер-постановник Наталія Меньшикова торкнулася одвічної теми непростих стосунків дітей і матерів за п’єсою Марши Норман “Добраніч, мамо!”
«На мою думку, це найближчі люди, між якими повинно бути порозуміння – мама і донька. Якщо навіть на такому рівні псуються стосунки: неможливо порозумітись, зарадити, то як ми можемо говорити про те, що ми в суспільстві можемо один одного почути? З цього приводу ми будемо розглядати цю виставу», – розповіла Наталія Меньшикова.
За її словами, вистава буде цікавою як хлопцям/чоловікам, так і дівчатам/жінкам, оскільки тема стосунків однаково актуальна для всіх. Єдине обмеження – перегляд спектаклю не рекомендовано особам, молодшим 16-ти років, адже йдеться про суїцид.
На глядачів очікуватимуть оригінальні декорації від сценографа Оксани Шпакович та музичний супровід від зарубіжних композиторів. «Ми відходимо від радянських поглядів, це великий вклад у створення нашої вистави. Всім світом назбирали понад 90 метрів білої тканини для вистави. Цього разу ми співпрацювали з кримськими композиторами. Музика для цієї вистави написана ними. Наші друзі з Німеччини створили фонограму і обробили її. Я думаю, що це буде цікаво», – додала Наталія Меньшикова.
Режисер-постановник сподівається, що перегляд спектаклю змусить замислитися глядача. «Вийти з вистави і сказати: «Дякувати Богу, в мене не так! – взагалі буде чудово».
Коли: 8-го квітня о 18.00
Локація: Культурно-освітній центр ім. Довженка (проспект Червоної Калини, 81).
Вартість квитка на виставу: 75 гривень.
Нагадаємо, «Domus» заснований з ініціативи Наталії Меньшикової та Дениса Федєшова на кошти організаторів та всіх охочих долучитися до створення театру на Сихові. Вистави відбуваються на сцені червоного залу Культурно-освітнього центру імені Довженка.