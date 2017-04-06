Європарламент проголосував за безвізовий режим для України
06.04.2017 | Новини
Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.
Як повідомляє “Європейська правда”, голосування відбулося під час другої частини пленарної сесії ЄП.
Президент України Петро Порошенко, що наразі бере участь у Форумі з безпеки в Києві, привітав українців з позитивним голосуванням Європарламенту за безвізовий режим. “Вітаю український народ з підтримкою Європарламентом безвізу для українців!” – заявив глава держави.