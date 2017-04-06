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Європарламент проголосував за безвізовий режим для України

06.04.2017 | Новини

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Як повідомляє “Європейська правда”, голосування відбулося під час другої частини пленарної сесії ЄП.

 За затвердження проекту законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, проголосували більшість депутатів Європарламенту.

Президент України Петро Порошенко, що наразі бере участь у Форумі з безпеки в Києві, привітав українців з позитивним голосуванням Європарламенту за безвізовий режим. “Вітаю український народ з підтримкою Європарламентом безвізу для українців!” – заявив глава держави.

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