Сестри Анна і Марія Музичук – у ТОП-5 світового рейтингу ФІДЕ
Міжнародна федерація шахових асоціацій (FIDE) представила оновлений жіночий та чоловічий рейтинг. Про це повідомляє ZIK.
У ТОП-100 світу чоловіків і жінок перший рядок посідають відповідно чинний чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія, 2838) та Хоу Іфань (Китай, 2649), інформує сайт Спортивного комітету України. Найкращими серед наших шахістів залишаються Анна Музичук (2587) і Павло Ельянов (2751).Львів’янка від січня тримається на третій позиції у світі, а харків’янин другий місяць поспіль замикає ТОП-15.
Щодо чоловічого світового заліку, то до нього входять сім українців. Лише Олександр Моісеєнко (2670) продовжив свій рейд нагору, займаючи у квітні 78-е місце проти 90-го у березні. Окрім них, до ТОП-100 входять випускник Львівського державного університету фізичної культури Василь Іванчук (2732) – 25-й у світі; ще один львів’янин Юрій Криворучко (2710) – 36-й; екс-чемпіон світу ФІДЕ Руслан Пономарьов (2709) – 39-й; Антон Коробов (2695) – 50-й; Олександр Арещенко (2686) – 55-й. До сотні найсильніших шахісток світу входять шість представниць України.
Окрім срібної призерки чемпіонату світу та чинної володарки титулів з рапіду і бліцу Анни Музичук, до ТОП-5 у цьому місяці потрапила і її молодша сестра, екс-чемпіонка світу ФІДЕ Марія Музичук (2546), яка у квітні змінила шосте місце на п’яте. Зазначимо, що сестри Музичук також є випускницями ЛДУФК.
Третім номером збірної є харків’янка Анна Ушеніна (2449) – 32-а у світі. Одеситка Наталя Жукова (2438) суттєво втратила з березневими позиціями – з 30-го на 41-й рядок. Також до ТОП-100 входять Інна Гапоненко (54-а, 2416) з Тетяною Василевич (94-а, 2372).