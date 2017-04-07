У березні державна скарбниця Львівщини збільшилась на понад 1 мільярд гривень
07.04.2017 | Новини
Платники податків Львівщини у березні цього року забезпечили надходження 1,017 млрд грн до загального фонду Державного бюджету, повідомляє ZIK.
Це на 305,5 млн грн або, на 42,9 % більше, ніж у березні минулого року. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.
Слід зазначити, що за три місяці 2017 року надходження до загального фонду Державного бюджету України упевнено перетнули рубіж 2,5 млрд гривень. А це, майже на 1 млрд грн або 50,6 % більше, ніж у січні-березні 2016 року.