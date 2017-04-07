Керівники Львівщини зустрілися з консулом Румунії
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова ЛОДА Олег Синютка зустрілися сьогодні, 7 квітня з Генеральним консулом Румунії в м. Чернівці Елеонорою Молдаван. Сторони обговорили активізацію двостороннього співробітництва, зокрема в економічній сфері, повідомила прес-служба Львівської облради.
«Я висловлюю щиру подяку Румунії за підтримку України при отриманні безвізового режиму. Окрім цього, дякую і за те, що підтримуєте цілісність нашої країни під час російського-українського протистояння», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Також під час зустріч йшлося про включення Львівщини у транскордонну програму «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» як мінімум на правах асоційованого партнера у проектах ТКС. Ця Програма зараз не розповсюджує свою дію на територію Львівської області.
Зазначимо, цьогоріч минає 25-річниця з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією
Принагідно, Олександр Ганущин запросив Еленору Молдаван стати учасником Форуму місцевого розвитку, який відбудеться 23-25 червня у Трускавці.