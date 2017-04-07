У Львові відбудеться міні-футбольний турнір «Spring Open-2017»
У суботу, 8 квітня, на полях СК «Електрон» (вул. Генерала Чупринки,130) розпочинаються перші весняні змагання під егідою Асоціації футзалу Львівщини. Вони передуватимуть літньому чемпіонату з міні-футболу, що стартує в кінці квітня. Турнір з міні-футболу відбудеться за футзальними правилами.
Про це повідомляє galinfo.
В одноденному турнірі під назвою «Spring Open-2017» візьмуть п’ять команд, а саме: «Львівгаз», «Галицька Здоба», «Кордон», «Гранд Галичина» (Великий Дорошів) та «Бастіон».
Формат турніру простий: колективи зіграють кожен з кожним й опісля та команда, яка набере найбільшу кілкьість очок, й отримає головний кубок турніру.
Розклад поєдинків «Spring Open-2017»:
10:00 «Бастіон» – «Кордон»
10:00 «Галицька Здоба» – «Гранд Галичина»
10:30 «Галицька Здоба» – «Бастіон»
10:30 «Львівгаз» – «Кордон»
11:00 «Львівгаз» – «Гранд Галичина»
11:30 «Галицька Здоба» – «Кордон»
12:00 «Бастіон» – «Гранд Галичина»
12:30 «Львівгаз» – «Галицька Здоба»
13:00 «Кордон» – «Гранд Галичина»
13:30 «Львівгаз» – «Бастіон»