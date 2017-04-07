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У Львові відбудеться міні-футбольний турнір «Spring Open-2017»

07.04.2017 | Новини

У суботу, 8 квітня, на полях СК «Електрон» (вул. Генерала Чупринки,130) розпочинаються перші весняні змагання під егідою Асоціації футзалу Львівщини. Вони передуватимуть літньому чемпіонату з міні-футболу, що стартує в кінці квітня. Турнір з міні-футболу відбудеться за футзальними правилами.

Про це повідомляє galinfo.

В одноденному турнірі під назвою «Spring Open-2017» візьмуть п’ять команд, а саме: «Львівгаз», «Галицька Здоба», «Кордон», «Гранд Галичина» (Великий Дорошів) та «Бастіон».

Формат турніру простий: колективи зіграють кожен з кожним й опісля та команда, яка набере найбільшу кілкьість очок, й отримає головний кубок турніру.

Розклад поєдинків «Spring Open-2017»:

10:00 «Бастіон» – «Кордон»

10:00 «Галицька Здоба» – «Гранд Галичина»

10:30 «Галицька Здоба» – «Бастіон»

10:30 «Львівгаз» – «Кордон»

11:00 «Львівгаз» – «Гранд Галичина»

11:30 «Галицька Здоба» – «Кордон»

12:00 «Бастіон» – «Гранд Галичина»

12:30  «Львівгаз» – «Галицька Здоба»

13:00 «Кордон» – «Гранд Галичина»

13:30 «Львівгаз» – «Бастіон»

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