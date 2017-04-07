Uber майже вдвічі підняв мінімальний тариф на таксі у Львові
Компанія Uber внесла зміни до розрахунку вартості і змінила мінімальну ціну поїздки у Львові з 14 грн до 25 грн, повідомляє Lowcost Avia.
У компанії пояснили, що збільшення тарифів здійснили для того, щоб залучити більше водіїв до платформи. Тариф за кілометр залишився незмінним.
«З 6 квітня ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Львові: відсьогодні мінімальна вартість поїздки складе 25 грн, а вартість за км – 5 грн. При цьому подача становитиме 15 грн», – йдеться у повідомленні Uber.
На практиці це означає, що звичні маршрути в Uber подорожчали на 11 грн. Якщо раніше поїздка на відстань 5 км коштувала 4 грн за подачу + 5 грн х 5 км = 29 грн, то тепер така поїздка обійдеться у 40 грн (15 грн подача + 5 грн х 5 км).
У компанії Uber-partner, яка займається підтримкою водіїв Uber, ZAXID.NET підтвердили інформацію про підвищення тарифів. Там також зауважили, що нові тарифи на таксі почали діяти від четверга, 6 квітня.
Нагадаємо, у четвер, 30 березня, львівські таксисти провели протест проти іноземних сервісів таксі у місті. Під час акції представники профспілки «Автомобіліст України» заблокували шинами вхід до Львівської обласної державної адміністрації і вимагали заборонити роботу «Яндекс.Таксі» та Uber у місті. Обидва сервіси таксі почали працювати у Львові наприкінці лютого.
Зазначимо, що Uber – найбільша у світі компанія, яка надає послуги з онлайн-виклику таксі. Додатки Uber для смартфонів (Android, iOS) є посередником між водіями, які на своїх приватних автомобілях перевозять пасажирів, і клієнтами, які їхніми послугами користуються.