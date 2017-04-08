У Шевченківському гаю відбудуться Фестини “Великдень у гаю”
Шевченківський гай запрошує львів’ян та гостей міста на традиційні фестини “Великдень у гаю”, які відбудуться 16 – 17 квітня.
Інформує depo.ua
З нагоди великого свята Воскресіння Христового Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) запрошує львів’ян та гостей міста на традиційні фестини “Великдень у гаю”, які відбудуться 16 – 17 квітня.
“Програма свята наповнена духовним змістом, оповита красою українських традицій. Потрапивши на територію музею, відвідувачі одразу будуть долучені до давньої традиційної гаївки “Кривий танець”, рухаючись якою, потраплять у вир дійства!,- розповідають організатори.
На Фестинах буде діяти ряд святкових галявин, на яких водитимуть гаївки, веснянки, забави та розваги. Головна подія свята – Великодній флеш-моб, у якому об’єднається понад 1000 осіб в “Алею благословення”.
Впродовж святкування також відбудуться виступи фольклорних колективів, привітання від християнських спільнот, естрадних виконавців.
Головні гості Фестин – ансамбль із Австрії “Народна танцювальна група Штайн” (нім. Volkstanzgruppe Stein) з нижньо-австрійського міста Кремс.
Для найменших учасників свята на дитячій галявині будуть проведені давні традиційні Великодні забави, гаївочки. А галявина середньовічних лицарів запросить дітей на майстер-класи лицарських боїв.
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