У Львові відбувся День музики Мирослава Скорика
7 квітня, у Львівській філармонії усі охочі змогли оцінити творчість українського композитора Мирослава Скорика, які вже стали надбанням світової скарбниці.
Про це повідомляє “Справжня Варта” .
У рамках заходу презентували “Карпатський концерт” (1973), який вважається піком фольклорного етапу творчості музиканта. Як розповів сам митець, основна ідея — це вивчивши тему, презентувати її на сучасний манер.
Другим твором вечора став Концерт для віолончелі з оркестром № 2 — найновіший твір маестро, у якому солістом був віолончеліст Олександр Пірієв.
Свого часу Мирослав Скорик зазначав, що жанр інструментального концерту є його улюбленим, тож наступним прозвучав Концерт для скрипки з оркестром №5, де солістом був відомий скрипаль Олег Каськів, якому композитор присвятив своє творіння.
На завершення, аудиторія змогла оцінити Концерт для фортепіано з оркестром № 2, де солістом став львівський піаніст Йожеф Єрмінь. Твір став феєричним завершенням вечора, адже є побудованим на контрастах, включає в себе естрадні та джазові мотиви.