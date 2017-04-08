Львів посів 9-те місце в рейтингу міст України
Всеукраїнське муніципальне опитування проводив Міжнародний республіканський інститут. Всього опитали 19 200 осіб.
Інформує Tvoemisto.tv.
Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту.
Дані зібрали у 24 містах України (Київ та усі обласні центри; у Донецькій області – Маріуполь, у Луганській – Сєвєродонецьк) 20 січня – 8 лютого 2016 року за допомогою інтерв’ю вдома у респондентів.
В кожному місті опитували по 800 людей віком від 18-ти років.
Переможцем в рейтингу стало місто Вінниця, його визнали найкомфортнішим містом в Україні. Друге місце посів Харків – ці міста вже втретє перемагають в рейтингу.
Третє місце отримав Луцьк, який посунув Львів. Місто змістилось аж на 9 сходинку через проблеми з сміттям і високе комірне.
16-те місце посіла столиця України – Київ.
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