У Львові визначили найкращого скрипаля України
Вибір журі зробило з-поміж тридцяти п’яти молодих учасників, котрі взяли участь у III Всеукраїнському конкурсі скрипалів, присвяченому 165-річчю від часу заснування Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.
Про це пише day.kyiv.ua
Організатори конкурсу – Міністерство культури України та Львівська музична академія за сприянні Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.
Мета заходу – підтримка молодих обдарованих скрипалів, розкриття їх творчої індивідуальності і виконавської майстерності, обмін найкращим навчальним досвідом з методики викладання гри на скрипці в музичних навчальних закладах України та загалом пропаганда академічного скрипкового мистецтва.
Конкурс тривав десять днів – з 1 по 9 квітня на базі Львівської музичної академії. Участь у ньому взяли студенти музичних училищ, училищ культури та мистецтв, музичних коледжів,учні середніх спеціалізованих музичних шкіл, також – студенти, аспіранти та асистенти-стажисти музичних вищих навчальних закладів, розподілені на три групи.
«Цього року оргкомітет конкурсу вдався до експерименту – ми склали журі з молодих, талановитих і, що найважливіше, – постійно концертуючих музикантів, які відомі не тільки в Україні, а й за її межами», – розповідає ректор академії професор Ігор Пилатюк. Відтак журі III Всеукраїнського конкурсу скрипалів очолив 39-річний професор Женевської консерваторії, львів’янин Олег Каськів.
Учасники повинні були пройти три тури, а для студентів та аспірантів третій тур перебігав у супроводі симфонічного оркестру. Всі твори (були передбачені обов’язкова та довільна програми) виконувалися напам’ять.
Гран-прі отримав львів’янин Василь Заціха. Переможцеві – 26 років. Випускник Львівської музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької (клас скрипки Мирослава Сори) та Львівської музичної академії (клас професора, народного артиста України Ігоря Пилатюка). Є лауреатом конкурсів М. Стріхаржа, «Нові імена України», Конкурсу ім. Я. Коціана, «Срібний дзвін» та ін. Зараз стажується у Швейцарії.