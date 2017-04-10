Львів’ян запрошують до виготовлення великодніх листівок
10.04.2017 | Новини
У вівторок, 11 квітня, з 17.00 до 18.15 год., у кав’ярні «Світ кави» (вул. Катедральна, 6) триватиме майстер-клас із виготовлення пасхальних листівок.
Інформує Lviv.tv.
Захід організовує спільнота «Лярш-Ковчег». Проводитимуть акцію асистенти спільноти та її друзі (люди з неповносправністю).
Внесок – 30 гривень (відшкодування вартості матеріалів). Через обмежену кількість місць, організатори просять зголошуватись в повідомленнях на сторінці L’Arche-Kovcheh.