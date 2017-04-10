Павло Вольвач презентує у Львові новий роман
12 квітня, о 18.00 Павло Вольвач презентує новий роман «Сни неофіта» у львівській Книгарні «Є» (пр. Свободи, 7).
Інформує Буквоїд.
Книга про хвацькі 90-ті роки, про злети, падіння та надії на краще вийшла у «Видавництві Старого Лева». Модерує зустріч поетеса, головний редактор видавництва Мар’яна Савка.
«Сни неофіта» - це соковита панорама життя, у яку вписаний учорашній кримінал-початківець, пролетар, різночинець, а нині — молодий поет і журналіст Павло. Перед читачем постає Запоріжжя 90-х, де є усе: грабіжники й журналісти, махновці й губернатори, бійці «Спасу» й поети-літстудійці. На сторінках роману легендарний поет-дисидент Холодний сусідує з авторитетом Медведем, а містик Чудін якось поєднується з секс-символом Наталкою Шамоніною. І над усіма ними панує Місто, яке Вольвач вніс на мапу української літератури. « Хотілося відтворити життя – це й був головний поштовх , – розповідає Павло Вольвач. - У романі є хвацькі 90-ті роки, є Запоріжжя, є трохи схожий на автора головний герой, що із шпани-братви перетворюється на поета… А ще тут є нові і старі друзі, які в чомусь теж «неофіти»: яскраві символи-типажі-характери доби, які повинні були зафіксуватися в слові. Пригоди, надії, веселі історії, зради, кохання, крах авторитетів і передчуття майбутнього ».
« Життя, описане у книзі – видумане, витворене уявою і, водночас, до останньої риски автобіографічне, - зауважує автор - Навіть камера в райвідділку і схвальний лист класика. Вже не кажучи про поетичні перипетії чи поїздку з дисидентом Холодним до онука Махна в Гуляй-Поле. Хоча це могло бути зовсім по-іншому, з іншими людьми. Важливіше ось що: це – колективний портрет епохи, зафіксований поглядом учорашнього «вуличного хлопця ».
Павло Вольвач - прозаїк, поет, публіцист, перекладач. Народився в Запоріжжі. Працював на заводах, змінив багато професій і спеціальностей. Зокрема, був слюсарем, ливарником, сантехніком, художником-оформлювачем, продавцем, бутлегером, журналістом-телевізійником, кореспондентом Української служби Радіо Свобода. Автор 9 поетичних книг та романів «Кляса» (2004), «Хрещатик-Плаза» (2012), Сни неофіта (2017). Твори Вольвача перекладалися англійською, російською, польською, словацькою та інш. мовами. Живе і працює в Києві. Член Національної спілки письменників України та Українського ПЕН-центру.