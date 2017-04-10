У Львові розповіли секрети розпису традиційної писанки
У Львові в читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І Франка писанкарка Ірина Кметь провела для всіх охочих майстер-клас з розпису писанок.
Інформує Гал-інфо.
За словами Ірини Кметь, важливо, з якими думками ви малюєте писанку і який сенс закладаєте в кожний візерунок і в кожний символ. Адже писанка – це своєрідне закодоване побажання та настанова для людини.
«До сьогодні збереглись народні записи переконань і вірувань щодо розпису яйця. Кажуть, якщо з писанкою простояти в церкві всю ніч під час Великодньої служби, то така писанка буде зберігатись 10 років. Тому вже за декілька днів маємо можливість перевірити правдивість народних вірувань», – розповіла Ірина Кметь.
Також майстриня відкрила ще один секрет: «Для того, щоб писанка зберігалась якомога довше, перед початком розпису, яйце потрібно покласти в пічку на мінімальну температуру, орієнтовно на 15 хвилин. Це дозволить продовжити термін зберігання писанки, і позбавить в подальшому від неприємного запаху».
Ірина Кметь звернула увагу на те, що варто розрізняти писанку і крашанку: «На Великдень до кошика ми кладемо писанку та крашанку. Писанка, виготовлена зі справжнього «живого яйця», слугувала лише як оберіг. Натомість крашанку – варене яйце, яке ми забарвлюємо один колір, можна їсти.
Усім присутнім майстриня запропонувала ознайомитись з традиційним розписом писанок – воскова технологія, яка найбільш поширена в Україні. Але зазначила, що сьогодні поширюється також і авторський розпис яєць.