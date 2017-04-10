У рейтингу 100 найкращих навчальних закладів України – 9 шкіл Львова
Щороку випускники всіх українських шкіл стикаються з важливою подією у своєму житті – іспитами і вступом до вузу. В Україні налічують майже 17 тисяч шкіл. Як вибрати ту, яка дасть дитині якісну освіту? Щоб допомогти українцям відповісти на ці запитання, і зрозуміти, де в нашій країні навчають найбільш конкурентоспроможних і освічених випускників, видання «Фокус» зробило всеукраїнський рейтинг кращих навчальних закладів країни.
Про це повідомляє Zik.
Вихідними даними послужили результати ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 2016 року. Зрозуміло, це далеко не ідеальний критерій. Але зараз інших показників, що піддаються вимірюванню, наразі немає. Щоб визначити 100 найкращих шкіл України, було статистично оброблено повні дані результатів ЗНО усіх випускників 2016 року, – повідомляє Dnepr.info.
До рейтингу увійшли 9 шкіл Львова:
Фізико-математичний ліцей при ЛНУ ім. І. Франка – 4 місце.
Академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка» – 10 місце.
Гімназія «Євшан» – 18 місце.
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка – 19 місце.
Школа-гімназія ім. В. Симоненка – 49 місце.
Школа-гімназія міжнародних відносин ім. В. Стуса –57 місце.
Лінгвістична гімназія – 63 місце.
Спеціалізована школа №45 – 65 місце.
Спеціалізована школа №2 – 74 місце.
Те, як розподілилися переможці рейтингу, показує, що сильні школи і талановиті діти є у всіх областях України. Це означає, що отримати хорошу середню освіту можна, фактично, у всіх регіонах країни.