у Львові відбудеться прем’єра вистава-саспенс «Майнц»
Наприкінці квітня у Львові відбудеться прем’єра вистави-саспенс про 1947 рік у місті Майнц. Лейтмотивом вистави стане осмислення «життя після війни», а також підміни понять у головах людей.
Неформатний львівський колектив «Склад 2’0» знову експериментує з формою і цього разу за основу взято саме моторошну атмосферу втілення. Чи не вперше актори спробують показати неоднозначність історії, а також життя після та під час війни.
Головними героями вистави стали дві сестри, які були і залишаються по різні сторони бойової лінії. Обоє водночасі є втіленням глобальної війни, як націонал-соціалізму та переконань Третього рейху супроти єврейського народу. Глядач побачить, що відбуватиметься із ними після закінчення протистоянь і приходу у місто Західних цивілізацій разом із Америкою.
Відвідувачів також здивує звукове оформлення вистави, адже для реалізації ефекту жанру саспенс, глядацький зал активно використовуватиметься, а колонки розміщенні позаду створять спеціальний химерний ефект.
Прем’єра вистави вже відбулася в Запоріжжі у формі читки-імпровізації, де зібрала аншлаг та позитивні та вдячні відгуки глядачів, адже актуальність тексту важко переоцінити. Важливим моментом імпровізації стало залучення одного із запорізьких авторів до виступу, де він без попередніх репетицій із іншими акторами, спробував їх відчути вже під час прем’єри.
Про жанр вистави розповідає директорка театру Лена Лоик: «Вистава «Майнц» поставлена у жанрі саспенс (невизначеність, неспокій, тривога очікування). Цей жанр дав нам змогу показати внітрішню складову переживань героїв у поствоєнному просторі. Звернувшись до історії Другої світової війни, ми мимоволі переносимось в реалії нашого часу, нам показують через призму минулого всі ті переживання та страхи, що актуальні і зараз. Сумніви, тривоги, страх – все це не зникає, війна кожного з нас, кожного з героїв продовжується всередині них».
Режисер вистави «Майнц» Єва Якубовська наголошує: «Сьогодні ця вистава є особливо актуальною, живучи по факту у стані замороженої війни, ми не бачимо протистоянь, проте постійно чуємо, постійно включені у це. Тому про іншу виставу не могло бути й мови. Мені дуже близький ось цей химерний стан, який переживають герої твору, їхня невизначеність і постійна боротьба за те, щоб все зупинилося, аби вони були щасливі. Адже люди не припиняють кохати і у часі війни, і після її закінчення».
Спеціально для вистави музиканти із консерваторії у Кошице (Словаччина) написали експерементальну джазову композицію, а художниця Ольга Довгань-Левицька створила особливу сценографію, яка також зазвучить під час вистави.
Обмеження у віці: +17