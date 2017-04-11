У Львові впроваджують Єдиний студентський квиток
Управління інформаційних технологій ЛМР спільно з університетом «Львівська політехніка» розробляє новий проект – «Єдиний студентський квиток».
Про це інформує Рідна країна.
У «Єдиному квитку» об’єднають студентський квиток, читацький, перепустку в гуртожиток, е-квиток для громадського транспорту та банківський рахунок, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
В управлінні інформаційних технологій зазначили, що «Єдиний студентський квиток» буде ще й частиною програми «Картка львів’янина», а отже стане не тільки офіційною ідентифікацією львівського студента, але й можливістю отримати бонуси та знижки в топових закладах та установах Львова.
На сьогодні проект «Єдиний студентський квиток» перебуває в статусі активної розробки, тому думка студентства щодо потреб та його функціонування є вкрай важливою. Для цього ЛМР та НУ «Львівська політехніка» оголошує хакатон, де студенти будь-якого вищого навчального закладу міста можуть висловити власні побажання.
«Єдиний квиток» буде впроваджений як пілотний проект на базі «Львівської Політехніки», а далі кожен із львівських університетів може вільно долучитися до проекту, звернувшись з таким проханням до міської ради.