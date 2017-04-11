На Львівщині продовжують облаштовувати спортивні споруди
На Львівщині триває місячник з облаштування спортивних споруд «Спорт для всіх – спільна турбота», який стартував 1 квітня. Відтак, до ініціативи долучається все більше охочих.
Повідомляє Lviv.tv.
Зокрема, до ініціативи доєднався колектив працівників Жовківської ДЮСШ, учні Сокальської загальноосвітньої школи №4,тренери-викладачі ДЮСШ «Соколяни», а у самому місті Сокаль організували впорядкування місцевого стадіону «Сокіл».
Під час місячника впорядкують спортивні майданчики, у місцях масового відпочинку населення та спортмайданчики, які перебувають на балансі навчальних закладів. Загалом заплановано упорядкувати та відремонтувати понад 1,5 тисячі площинних спортивних споруд області.
Нагадаємо, що за підсумками місячника планують визначити переможців серед районів, об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення області.
Цей традиційний захід відбувається в усіх областях України та в цілому спрямований на покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою та масовим спортом.