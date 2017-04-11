За сім років у Львові збудували більше трьох мільйонів квадратів житла
У 2017 році у Львові попит на житло впаде до 30%.
Про це інформує Львівський портал .
За його словами, зі усіх збудованих за останні декілька років багатоповерхівках мінімум 80% житла люди вже експлуатують.
«І це питання поставало ще два роки тому, коли «бум» спостерігався вже і питання стоїть в тому, що в Генплані від 2010 року «Містопроект» задекларував, що потреба до 2020 року в м. Львові житла становить 6,5 кв. м житла…Тому сьогодні з 2010 до 2017 року включно я думаю, що приблизно 3- 3,5 млн кв. м житла збудовано і в процесі будівництва. Це є трохи більше половини того плану, який був прорахований «Містопроектом». Тому не дивно, що люди купують квартири і заселяють їх, тому що у нас просто був величезний брак житла…На початку 90-х було масове явище, де в одній квартирі могло жити по 2-3 сім’ї – люди не мислили такими категоріями, що можна заробити гроші і жити в окремому гніздечку. А зараз люди розмітають ці квартири», – повідомив він.
Ю. Чаплінський вважає, що цього року у Львові попит на житло впаде.
«Минулого року відсотків на 15 спостерігалось зменшення попиту на житло. Цього року, я думаю, ця тенденція продовжиться до 30%. А вже в наступному році ринок вирівняється на кількість природної потреби у житлі», – зазначив він.