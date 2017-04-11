На Львівщині відбулася обласна першість із водного туризму
На Сколівщині 8-9 квітня відбувся чемпіонат Львівщини із водного туризму. Півсотні мандрівників позмагалися у річковому слаломі та швидкісному спускові.
Інформує Zaxid.net.
Спортсмени випробовували свої сили на короткій ділянці річки – 300 м. Це траса ІІІ категорії складності. Адже тут чимало підводних каменів, які ускладнювали роботу учасникам. А течія річки Опір – помірно бурхлива.
Слаломісти мали здолати 12 воріт. А судді на різних відрізках стежили за чистотою проходження. Брали до уваги ще й час сплавляння. Головний суддя змагань Олександр Горлов додав: «За ворота штрафують, якщо їх неправильно проходити або зачіпляти. Накладається штраф – додаються зайві секунди до результату».
Хтось кидав виклик течії самотужки. Інші – змагалися на двомісних та чотиримісних катамаранах. Тут дуже важливо розуміти напарника з півслова. Для цього існує набір коротких команд. Учасник екіпажу-двійки Сава Багінський розповів: «Наприклад, є команда «зачіп». Це рух веслом, який розвертає катамаран у відповідну сторону. Залежно від того, з якої сторони зробити, з якою силою його розвертає. Команда «відлом» теж розвертає. Ну, і стандартні гребки вперед».
Учасники чотиримісних екіпажів запевняють: їм змагатися найскладніше. Адже координувати таку кількість людей дуже непросто. Капітан екіпажу-четвірки Богдан Яремчук зазначив: «Тут четверо людей, які мають дуже чітко розуміти, хто що робить, для того, щоби потрапити з точки А в точку Б». Його напарник по команді Олександр Балема підкреслив: «У «двійці» ти маєш свою сторону цілу, а в «четвірці» ця сторона поділена на 2 сектори: передній і задній».
У розпал змагань розпочався сильний дощ. Але досвідчених мандрівників це не злякало. Учасники змагань Юрій Рудка і Роман Багінський зазначили: «Дощ лише освіжає. Ми готові до будь-яких природних умов. У цьому і краса того спорту. Всі ворота ми взяли. Двоє воріт зачепили. По 2 секунди штрафу було. А так все добре зробили».