Цієї весни в армію відправлять 700 призовників
Цієї весни на строкову службу планують призвати більше 700 призовників, перші новобранці з Львівщини вирушили у навчальні центри української армії та підрозділи Національної гвардії України 11 квітня.
Про це повідомляє Status quo – Львів.
11 квітня, у рамках весняної призовної кампанії 2017 року з обласного збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань відправили близько 100 громадян віком від 20 до 27 років для проходження строкової військової служби.
Спочатку призовники пройдуть відповідну підготовку та отримають військовий фах. А далі проходитимуть службу безпосередньо у військових частинах.
Львівський обласний військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко зазначив, що весною 2017 року Львівщина планує призвати на строкову військову службу більше 700 призовників. Це на 50 чоловік менша, ніж восени минулого року. Він наголосив, що всі строковці упродовж півтора року (а ті, хто має вищу освіту — 1 року) у район проведення АТО направлятися не будуть, а проходитимуть службу у військових частинах української армії та інших військових формувань. Вони замінять військовослужбовців за контрактом та забезпечать життєдіяльність військових частин та підрозділів у тилу.
Підполковник Олександр Тіщенко також пояснив, що громадянам, яким виповнилося 18 років і вони ще не були на призовних дільницях, також не слід зволікати із візитом у військовий комісаріат, адже вони, згідно законодавства, мають пройти медичний огляд, визначити свою придатність до військової служби і отримати відстрочку від призову до 20 років.