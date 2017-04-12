ТОП-7 крутих кліпів, які зняли у Львові
Львів не лише популярне туристичне місто, а й знімальна локація. Виявляється, у нашому місті знімали дуже багато музичних кліпів. Сьогодні 032 пропонує вашій увазі добірку кліпів, які знімали у Львові, повідомляє 032.ua :
The ВЙО – The Best.
У 2015 році гурт “The ВЙО” презентував свій кліп на пісню “The Best”. Зйомки відео проходили у Львові і в кінцевому результаті кліп вийшов легким та невимушеним.
Джамала “Find Me”
Джамала знімала кліп на пісню “Find Me” ще у далекому 2011. Але цей кліп по-справжньому зачаровує і нагадує міні-фільм.
Відео знімали у Львові впродовж трьох днів, його режесером був молодий американський документаліст Джон Ікс Керрі.До речі, зйомки кліпу провадились у популярних місцях нашаго міста, зокрема, у Львівській опері, Будинку вчених, Історичному музеї, на Площі Ринок і навіть на Марсовому полі.
Скрябін – То Є Львів.
Звісно, у нашу добірку потрапив кліп Скрябіна “То є Львів”. У цьому кліпі можна побачити справжній Львів, таким, як він є. Без пафосних світло-фільтрів та відрепетируваних акторських сцен.
Very the Jerry feat Laund – Good morning.
Цей кліп зняли у Львові доволі недавно. Він є спільною відеороботою фіналіста «Голосу країни» Влада Каращука і співака Very The Jerry. До речі, у цьому кліпі Влад Каращук прогулюється вулицями Львова лише в халаті.
Руслана – «Ша-ла-ла».
Кліп на пісню “Ша-ла-ла” Руслана зняла ще в 2011 році. Під час зйомок Руслана перетворила площу Ринок у Львові на великий танцювальний майданчик.
Ріплей – «Хвилини до літа».
Цей кліп потрапив у нашу добірку, бо тут показано наше місто сонячним, яскравим та привітним. А ще особливим «гостем» цього кліпу став мер Львова – Андрій Садовий. Не кожного разу побачиш Садового у музичному кліпі. Тому пропонуємо його переглянути:
Лара Фабіан – Зимовий букет.
Зйомки кліпу Лари Фабін відбувалися у Львові в 2011 році. За сюжетом події в кліпі відбуватимуться і в XIX столітті, і в часи Другої світової війни, в наш час і в далекому майбутньому.