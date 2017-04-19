У Львові відбудеться прес-конференція, присвячена АГРОПОРТ West Lviv 2017
20 квітня 2017 року о 13:00 у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації (м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 257) відбудеться прес-конференція, присвячена Міжнародному агрофоруму «АГРОПОРТ West Lviv 2017».
У прес-конференції візьмуть участь: Михайло Малков, міжнародний експерт ФАО Ніколя Перрен, радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації; Тетяна Романовська, генеральний директор ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького»; Дмитро Титаренко, керівник проекту АГРОПОРТ. 27–29 квітня 2017 року на території Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбудеться Міжнародний форум з підтримки фермерства «АГРОПОРТ Захід Львів 2017», який зорієнтований на розвиток потенціалу дрібних та середніх виробників аграрного сектору, а також промоцію виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості Львівської області. У роботі форуму візьмуть участь представники профільних міністерств і відомств, органів місцевої влади, делегації з 17 країн, виробники аграрної продукції, громадські організації та профільний бізнес. Захід проводиться за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Львівської обласної державної адміністрації. Організатори: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА та виставковий оператор Aviabrand LLC. В рамках заходу на відкритому майданчику та в середині терміналу протягом трьох днів буде проходити виставка техніки та технологій з акцентом на західноукраїнських фермерів та аграріїв. У перші два дні в чотирьох конференц-залах відвідувачів чекає насичена програма конференцій, семінарів та тренінгів. У живому спілкуванні журналісти і представники медіа зможуть поставити питання координаційно комітету з метою висвітлення триденної роботи форуму. З питань акредитації просимо звертатись за тел. (032) 235-40- 22. Довідкова інформація: АГРОПОРТ – Міжнародний форум, що є одним з найбільших заходів аграрної галузі у Східній Європі, а також єдиною в Україні галузевою подією, що починаючи з 2014 року включена до всесвітнього календаря FAO. З 2016 року АГРОПОРТ проходіть в оновленому форматі «Схід-Захід» у двох містах – Львові та Харкові. Основними майданчиками заходу є українські аеропорти. Перший AGROPORT West Lviv відбувся 26–28 травня 2016 на території Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. Загалом протягом 3-х днів відбулося понад 14 різних семінарів, конференцій та дискусій, на яких виступили понад 100 спікерів. В заходах форуму взяли участь понад 70 експонентів та більше 150 компаній та організацій з 13 країн світу – Ісландії, Італії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Канади, Польщі, Сербії, Словенії, США, Франції, Чехії, України. Аудиторія AGROPORT West Lviv 2016 склала понад 4000 осіб з 28 країн світу, зокрема 10% спостерігали за роботою форуму завдяки одночасним онлайн-трансляціям з чотирьох конференц-залів. ФАО є міжурядовою і спеціалізованою установою ООН, до складу якої входять 194 держави-члена, два асоційованих члена і одна організація-член – Європейський союз. Штаб-квартира ФАО знаходиться у Римі (Італія), а представництва організації розташовані в більш ніж 130 країнах. В Україні знаходяться 2 офіси – у Києві та Краматорську –які працють з 2015 року для надання гуманітарної, технічної та матеріальної допомоги населенн