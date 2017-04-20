У Львові представлять історичне полотно 18 століття
20.04.2017 | Анонси
Сьогодні, 20 квітня, у Львові презентують відреставроване великоформатне полотно невідомого художника XVIII століття «Вінчання князя Миколи Радзивілла з Катериною Гонзаго».
Інформую Дивись.info.
«Вінчання князя Миколи Радзивілла з Катериною Гонзаго» – зразок парадного багатофігурного історичного полотна європейського зразка створеного на території Західної України.
Презентація розпочнеться о 16:00 год у Музеї етнографії та художнього промислу у Львові (проспект Свободи, 15).
Для того, щоб відвідувачі змогли побачити відреставроване полотно, його привезли із Волинського краєзнавчого музею.