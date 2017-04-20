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У Львові представлять історичне полотно 18 століття

20.04.2017 | Анонси

Сьогодні, 20 квітня, у Львові презентують  відреставроване великоформатне полотно невідомого художника XVIII століття «Вінчання князя Миколи Радзивілла з Катериною Гонзаго».

Інформую Дивись.info.

«Вінчання князя Миколи Радзивілла з Катериною Гонзаго» –  зразок парадного багатофігурного історичного полотна європейського зразка створеного на території Західної України.

Презентація розпочнеться о 16:00 год у Музеї етнографії та художнього промислу у Львові (проспект Свободи, 15).

Для того, щоб відвідувачі змогли побачити відреставроване полотно, його привезли із Волинського краєзнавчого музею.

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