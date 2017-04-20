В Україні набув чинності закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних
У четвер, 20 квітня, набув чинності закон України про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.
Закон 16 березня ухвалила Верховна Рада, а 14 квітня його підписав президент. 19 квітня документ опублікувала парламентська газета «Голос України».
Єдиний держреєстр є єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де зберігається інформація про всіх військовозобов’язаних (призовників).
Реєстр повинен містити персональні і службові дані військовозобов’язаних громадян України 17-60-річного віку, зокрема, відомості про дату виїзду за межі України й дату повернення на територію України.
У нього переносяться відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. До реєстру також мають входити дані військовозобов’язаних (призовників) з облікових карток та особистих справ військкоматів.
Власником усієї інформації є Міністерство оборони України, а розпорядником – Генеральний штаб ЗСУ.
«Реєстр має допомогти веденню військового обліку; плануванню та виконанню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняттю на військову службу за контрактом; інформаційному забезпеченню осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членам сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку», – повідомили раніше в Міністерстві оборони України.