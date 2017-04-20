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У Львові з’явились нові паркомісця

20.04.2017 | Новини

43 автівки можуть припаркуватися біля Львівського цирку.

Інформує Справжня Варта – Львів.

Минулорічні роботи із облаштування паркомісць поблизу міського цирку майже завершились, а львів’яни мають нагоду оцінити роботи на 1,43 мільйона гривень.

Компанія Вестінвест займалася мощенням дорожнього покриття, відповідно до укладеної угоди.

Якість виконаних робіт, перед здачею в експлуатацію, перевірить спеціальна комісія. Також на місці працюватиме оператор парковки.

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