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Львів’яни сплатили до бюджету 654 млн грн ПДВ

20.04.2017 | Новини

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області платниками податків Львівщини у березні 2017 року сплачено податку на додану вартість в сумі 191,5 млн. грн.

Інформує  Про Захід.

За І-й квартал п.р. надходження податку на додану вартість склали 654 мільйони гривень.

Станом на 01.04.2017 в області зареєстровано 11755 платників податку на додану вартість, з них: 10542 юридичні особи та 1213 – фізичні особи.

Найбільші суми податку на додану вартість сплатили: ТзОВ ,,Сiрiуспроект Львiв”, ТЗОВ “Ранок”, ПРАТ “РК “Євротек”, ПРАТ “IДС Аква сервiс”, Управління поліції охорони у Львівській області, Стрийський держлiсгосп, Корпорацiя”Галичартбуд”, ЛКП “Залiзничнетеплоенерго”, КП “Стрийтеплоенерго”, ТзОВ “Пам’ять”, ТзОВ “Гал-леобуд”, ТзОВ “Рiксос-прикарпаття”, ПРАТ “Трускавецькурорт”, повідомляє ГУ ДФС у Львівській області.

 

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