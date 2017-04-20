Львів’яни сплатили до бюджету 654 млн грн ПДВ
Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області платниками податків Львівщини у березні 2017 року сплачено податку на додану вартість в сумі 191,5 млн. грн.
Інформує Про Захід.
За І-й квартал п.р. надходження податку на додану вартість склали 654 мільйони гривень.
Станом на 01.04.2017 в області зареєстровано 11755 платників податку на додану вартість, з них: 10542 юридичні особи та 1213 – фізичні особи.
Найбільші суми податку на додану вартість сплатили: ТзОВ ,,Сiрiуспроект Львiв”, ТЗОВ “Ранок”, ПРАТ “РК “Євротек”, ПРАТ “IДС Аква сервiс”, Управління поліції охорони у Львівській області, Стрийський держлiсгосп, Корпорацiя”Галичартбуд”, ЛКП “Залiзничнетеплоенерго”, КП “Стрийтеплоенерго”, ТзОВ “Пам’ять”, ТзОВ “Гал-леобуд”, ТзОВ “Рiксос-прикарпаття”, ПРАТ “Трускавецькурорт”, повідомляє ГУ ДФС у Львівській області.