Львів’ян запрошують на відкриття фотопроекту «All that Jazz»
В арт-кав’ярні «Квартира 35» (вул. Вірменська, 35, 2-ий поверх «Дзиґи») відбудеться відкриття фотопроекту львівського фотографа Ростислава Павлика під назвою «All that Jazz», присвяченого 15-річчю фестивалю «Флюгери Львова».
Про це повідомляє Tvoemisto.tv.
Коли?
20 квітня, 19:00
Де?
«Квартира 35» (вул. Вірменська, 35, 2-ий поверх «Дзиґи»)
Вхід вільний.
На «Флюгерах Львова» виросли цілі покоління слухачів і музикантів, а гурти, які починали тут свою кар’єру, стали зірками. За п’ятнадцять років на фестивалі виступило 283 гурти, через «Флюгери» пройшло понад 100 тисяч відвідувачів, дерева у дворику виросли на 80 см.
Цьогоріч фестиваль проходитиме з 29 квітня по 1 травня в дворику Львівської Ратуші. На п’ятнадцятих «Флюгерах» гратимуть: оркестр Радості і Щастя «Familia Perkalaba», world-music гурт з Ірландії «Yurodny», буковинський гуцул-хоп «Гуцул Каліпсо», Ірена Карпа із рок-гуртом «QARPA», український кантрі-блюз «Lemko Bluegrass Band», тернопільський електронний проект «Tik TU», ґранж-бенд з Угорщини «Flop», подільський фундаментал «Пропала Грамота», Bria Blessing та ShockolaD+PL у супроводі камерного оркестру, новий львівський етно-проект «Torban», драйвовий ф’южн-фолк із Кривого Рогу «Роялькіт», польський експресивний квартет «Siostry і Łotry» та чуттєва і запальна «GrozovSka Band».
На традиційному «Прокиданні» виступить Саша Кольцова зі своїм проектом «Крихітка». Під її ніжні і проникливі пісні Львів прокинеться у неділю 30 квітня.