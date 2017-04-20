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Стартував конкурс соціальних проектів «Хочу! Можу! Зроблю»

20.04.2017 | Новини

Патріарша Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви, за підтримки Благодійного фонду імені Митрополита Андрея Шептицького і Благодійного фонду «RENOVABIS», в рамках Соціальної ініціативи «Хтось не зробить», проводить Конкурс соціальних проектів на отримання міні-грантів для парафіяльних громад УГКЦ Львівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та Одеського екзархату.

Повідомила Гал-info.

Заявки приймаються до 20 червня 2017 року.

Мета проектів – сприяти взаємодії між молоддю парафіяльних спільнот і підтримати їхні ініціативи для розвитку місцевих громад. Напрямки проектів: Щаслива сім’я, Якісна освіта, Безпека на дорогах, Екологія.

Учасники конкурсу: ініціативна група молоді (не менше трьох осіб) віком 18 – 35 років за підтримки місцевого пароха/отця. Термін реалізації проектів: 17 липня – 30 листопада 2017р.

Максимальний розмір міні-гранту – до  21 000 гривень. Результати конкурсу будуть оголошені 10 липня 2017.

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