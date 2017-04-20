Стартував конкурс соціальних проектів «Хочу! Можу! Зроблю»
Патріарша Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви, за підтримки Благодійного фонду імені Митрополита Андрея Шептицького і Благодійного фонду «RENOVABIS», в рамках Соціальної ініціативи «Хтось не зробить», проводить Конкурс соціальних проектів на отримання міні-грантів для парафіяльних громад УГКЦ Львівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та Одеського екзархату.
Повідомила Гал-info.
Заявки приймаються до 20 червня 2017 року.
Мета проектів – сприяти взаємодії між молоддю парафіяльних спільнот і підтримати їхні ініціативи для розвитку місцевих громад. Напрямки проектів: Щаслива сім’я, Якісна освіта, Безпека на дорогах, Екологія.
Учасники конкурсу: ініціативна група молоді (не менше трьох осіб) віком 18 – 35 років за підтримки місцевого пароха/отця. Термін реалізації проектів: 17 липня – 30 листопада 2017р.
Максимальний розмір міні-гранту – до 21 000 гривень. Результати конкурсу будуть оголошені 10 липня 2017.