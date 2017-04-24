У ЛЬВОВІ ВІДКРИЛИ МУЗЕЙ ВІДОМОГО ІСТОРИКА
У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.
Родина відомого історика передала до наукових фондів близько 1500 одиниць з особистої бібліотеки вченого та близько 3590 одиниць з домашнього архіву. У майбутньому у Львові планують відкрити окремий музей Івана Крип’якевича, а поки адміністрація наукової бібліотеки запевняє, що з нещодавно відкритою експозицією меморіальних кімнат історика зможуть ознайомитися всі охочі.
Власне, поки що в кімнатах знаходиться невелика кількість особистих речей науковця, це зокрема: декілька історичних праць із дарчими підписами авторів, телефон, друкарська машинка, паспорт часів Австро-Угорської імперії, пенсне, декілька канцелярських предметів та годинник, який зупинився в годину смерті Івана Крип’якевича. Заплановано поповнити експозицію меблевою фурнітурою, якою користувався історик. Та відповідальні за створення музею Івана Крип’якевича наголосили, що метою є звернути увагу не стільки на побут цього історика, але на сам феномен його наукової діяльності.
Під час прес-конференції на честь відкриття меморіальних кімнат неодноразово було наголошено, що Іван Крип’якевич, будучи учнем Михайла Грушевського, згодом одним з перших відійшов від «народницького» концепту дослідження історії України, натомість вдавшись до «державницького крила», тобто більше звертав увагу на історію формування ідеї української державнoсті як необхідної складової самодостатності української культури. Цьому історику була притаманна унікальна, на думку Ярослава Дашкевича, здібність – вміти досліджувати історію як професійний науковець і водночас подавати ці факти як майстерний популяризатор. Він був один з небагатьох, якому вдалося працювати на території України за часів трьох держав – Австро-Угорської імперії, Польщі та СРСР. Хоч за радянського часу його ненадовго відправили до Києва на т. зв. «почесне заслання».