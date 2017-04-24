З 1 червня розпочинаються дезінфекційні заходи у пологових Львова
Влітку у Львові закриватимуть на планові профілактичні дезінфекційні заходи міський клінічний пологовий будинок № 1 та пологове відділення 3-ї міської клінічної лікарні.
Про це повідомляє ЗІК з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Зокрема, згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я ЛОДА № 258 від 7 квітня 2017 року, цьогоріч першим на планову дезінфекцію закриють пологовий будинок № 1, що на вул. Мечникова. Він не працюватиме з 1 червня до 4 липня.
Наступним на планову дезінфекцію закриють пологове відділення на вул. Раппопорта. Тут вона триватиме з 5 липня по 8 серпня.
Нагадаємо, 8 серпня у Львові пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні закриють на ремонт. Він триватиме до 10 листопада. За цей час планують відремонтувати вісім родзалів.