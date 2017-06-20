У рамках джазового фестивалю відбудеться мистецький проект
24 червня, у суботу в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття мистецького проекту “RECYCLED” (“Повторний цикл”) художниці VALYA (Каліфорнія, США). Мистецький проект проходитиме у рамках фестивалю “ALFA JAZZ FEST” – 2017.
Про це пише сайт ukraineartnews.
Цю мистецьку ретроспективу сформують близько 40 робіт відомої американської художниці українського походження. До експозиції увійдуть також твори останніх років: “Права-Ява-Нава”, “Клітинна пам’ять” і “БАБА”. Виставка презентує вершину мистецьких візій і творчих інспірацій художниці. “Як алхімік, що перетворює базові матеріали у золото, я трансформую мої кармічні, глибинні емоції і почуття у мистецтво”, –– стверджує Валентина.
Кожен із п’яти залів музейного простору буде присвячено певному розділу із життя мисткині. Експозиція винятковим чином поєднає інноваційне, захоплююче розмаїття матеріалів і технік, володіння якими демонструє VALYA у своїх останніх роботах, із ранніми, народженими на рівні більш підсвідомого, інтуїтивного творчого процесу.
Про VALYA Народилася на Волині(Україна). Навчалась у львівському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва(тепер- Львівська національна академія мистецтв). Упродовж понад двадцяти років працювала дизайнером у сфері текстильного виробництва. Від 1996 року обійняла посаду професора Київського національного університету культури і мистецтв. 2000 року виїхала до США. 2006 року відкрила власну студію у Каліфорнії. Відтоді стала акивною учасницею виставкового процесуй експонуваласвої твори у провідних мистецьких осередках.